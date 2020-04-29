Больше 130 тысяч обманутых дольщиков может появиться в России

Самоизоляция и временная остановка строительных работ в России приносят огромные потери отрасли жилищного строительства. Число обманутых дольщиков в стране может увеличиться на 135 тысяч человек.

Такие цифры прогнозируют в Рейтинговом агентстве строительного комплекса, пишет газета «Известия».

Если режим ограничений продлится до июля, застройщики будут вынуждены переносить сроки ввода объектов в эксплуатацию. К концу года рискуют обанкротиться до тысячи девелоперов.

Только для московского региона негативный эффект будет достигать 170 миллиардов рублей. Застройщики всей страны рискуют потерять 500–550 миллиардов рублей.

Если же ограничения будут действовать до июня, застройщики по всей стране могут потерять 400–450 миллиардов рублей. Число обманутых дольщиков рискует достичь 90 тысяч человек, а обанкротиться к концу года могут 780 компаний.

Однако участники отрасли жилищного строительства надеются, что временный запрет на стройку — по крайней мере в московском регионе — будет снят уже после майских праздников.

Российский президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Все ограничения при этом сохранятся. По словам главы государства, России удалось затормозить распространение нового вируса, но угроза сохраняется, поэтому терять бдительность нельзя. По состоянию на 28 апреля российские медики выявили 93 558 случаев заражения новым вирусом. От болезни COVID-19 умерли 867 человек.