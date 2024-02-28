Эксклюзив 28 февраля 2024, 18:00 Инструкция, что делать и как жить. Пушилин — о послании Путина Федеральному собранию Пушилин: послание Путина ФС станет инструкцией к дальнейшей жизни

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Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поднимет актуальные вопросы, ориентируясь на происходящее на внешнеполитическом периметре. Такое предположение в беседе с «360» сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«С учетом того, какая сейчас ситуация на внешнеполитическом периметре, с учетом всех вызовов послание будет важно и для органов власти, и для простых людей, на которых все решения органов власти отражаются», — сказал он.

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Пушилин выразил уверенность, что Путин озвучит вопросы, связанные с проведением спецоперации и поддержкой военнослужащих и их семей.

«Потому что мы видим, коль чутко на это реагирует и действует в рамках этого наш президент», — обратил внимание глава ДНР.

Он добавил, что президент, вероятнее всего, поднимет и социальные вопросы, касающиеся учителей и медиков. Пушилин также заметил, что предстоящее послание Владимира Путина Федеральному собранию следует воспринимать как стратегию дальнейших действий.

«Ровно так я лично буду ее воспринимать — как инструкцию, что и как делаем и как живем до следующего послания», — заключил глава ДНР.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля. Российские телеканалы запланировали начало трансляции на 12:00.