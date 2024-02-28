Власть 28 февраля 2024, 13:51 Во благо Родины и нации. Чего ждут от обращения Путина к Федеральному собранию Политолог Авва: речь Путина к Федеральному собранию будет об общественном благе Kremlin Pool / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин в четверг, 29 февраля, обратится с посланием к Федеральному собранию и огласит государственные задачи на ближайшие шесть лет. Это ежегодное и крайне важное для страны мероприятие. Когда и где смотреть, в чем суть встречи, а также какие темы затронет глава государства — разбирался «360».

Когда и где смотреть послание Путина Федеральному собранию в 2024 году

Церемонию оглашения послания покажут по федеральным каналам, среди них — Первый и «Россия 1». Для тех, кто не успеет посмотреть в прямом эфире, будет доступна запись мероприятия.

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Начало трансляции назначено на 12:00. Как правило, встреча длится один–два часа. В прошлом году обращение длилось 1 час 45 минут.

«360» подведет итоги и опишет основные тезисы послания, посмотреть и послушать в онлайн-режиме его можно будет на нашем новостном канале.

Сайт Кремля

В чем суть ежегодного послания президента

Ежегодно президент России обращается к Федеральному собранию. Эта практика закреплена в статье 84 Конституции Российской Федерации. Мероприятие глава государства посвящает подведению итогов года, обсуждению ключевых направлений политики, а также рассмотрению планов.

Предстоящее послание, которое состоится 29 февраля, станет 29-м за время существования современной России. На нем стоит ожидать присутствия высших лиц государства — членов Совфеда, депутатов Госдумы, глав ведомств — и участников спецоперации в Донбассе.

В прошлом обращении, 21 февраля 2023 года, Владимир Путин коснулся ряда важных тем: событий в Донбассе, поставок западного оружия на Украину, экономического развития России в условиях санкций. Он заметил стабильный рост страны, несмотря на все трудности.

Путин также объявил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и новых мерах поддержки для участников СВО.

Основные тезисы послания президента прошлого года:

— Запад перекраивает мир исключительно под себя, а НАТО ставит ультиматумы России.

— К концу 2023 года в России должны были привести в порядок почти 3,5 тысячи школьных зданий, большинство — в сельских территориях.

— Демографическая ситуация зависит от положения дел в социальной сфере.

— МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

— Выборы президента в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом.

— Президент поручил установить отпуск не менее 14 дней не реже, чем раз в полгода, для всех участников СВО.

Что скажет Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля — мнение экспертов

На церемонии поднимут тему перспективы России на ближайшие шесть лет, рассказал «360» политолог Дмитрий Солонников. По его словам, в президентском послании будет несколько вопросов: сверка часов всей системы государственного аппарата; оценка проделанной эффективности тех или иных ведомств и направлений развития. Кроме того, на встрече поставят цели и задачи для страны.

Политолог уточнил: россиянам важно понимать, как они будут жить в ближайшие годы. Именно поэтому на встрече обязательно обсудят, чего ожидать в социальной сфере: например, какие профессии будут востребованы, как поменяется заработная плата и рынок недвижимости, что станет с ростом цен на товары, услуги и продукты питания.

Это все важно для представления граждан России о будущем. Что мы строим и в какой стране собираемся жить. Как мы это будущее видим и собираемся его реализовывать. Без определенных ориентиров очень сложно жить. Дмитрий Солонников

Политолог Вадим Авва в беседе с «360» добавил, что послание Федеральному собранию президента России поделится на две аудитории: внутреннюю и внешнюю. По его мнению, страна сейчас находится на острие борьбы с мировым злом, несправедливостью и системой колониализма. Россия стала ядром сопротивления всему этому. Именно поэтому послание будет интересно и представителям других стран.

Владимир Путин поговорит о развитии России, заверил Авва. Президент также отметит, что прогресс невозможен без отечественной науки, огромных инфраструктурных проектов, своего производства и, конечно же, обновленной элиты. Это обновление элиты — во многом залог успешного развития страны.

Кроме того, глава государства напомнит и о суверенитете России: о том, что все планы невозможны без обеспечения национальной безопасности.

Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Рост и формирование нового гражданского общества свяжут слова президента общим контекстом. Путин мыслит себя как человек, подчеркнул Авва, который посвятил жизнь стране — жизнь вне государства для него сегодня не имеет смысла и интереса.

Все поступки президента и содержание его политики строятся именно на том, что нужно России, пояснил политолог. Именно поэтому у россиян есть уверенность, что страна не свернет с выбранного курса. Враги России, для которых защита собственных национальных интересов стала давно чуждой формулой, а узкокорыстная борьба вышла на первое место, порождают конфликт цивилизаций, отметил Авва.

«Речь Путина будет об общественном благе. Он видит свою страну и наше население как справедливое общество, предоставляющее каждому гражданину возможность для его развития», — заключил собеседник «360».

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