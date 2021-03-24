Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после президентского указа

Иностранцы отказались как минимум от 500 участков в Крыму после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете иностранным гражданам и компаниям владеть землей на полуострове. Об этом в Госкомрегистре Крыма сообщили РБК.

Путин в прошлом году подписал указ о запрете иностранцам, зарубежным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками в Крыму, а также в Астраханской и Калининградской областях. Запрет вступил в силу 20 марта 2021 года. Он затрагивает 19 из 25 муниципальных образований Крыма. Иностранцам, в частности, запрещено владеть землей в Евпатории, Судаке, Керчи и Ялте. Ограничения распространяются также на 12 муниципалитетов Севастополя.

До подписания указа иностранцам в Крыму принадлежало 11,5 тысячи земельных участков. По состоянию на 1 января 2021 года, их число сократилось до 11 тысяч.

Запрет не распространяется на владение землей в Симферополе, Красноперекопске и Джанкое, а также в Первомайском, Красногвардейском и Белогорском районах.

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