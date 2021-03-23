Эксперты узнали стоимость отдыха в Крыму на майские праздники

Около 40 тысяч рублей придется отдать туристам а недельный отдых в Крыму на первые майские праздники. Эксперты портала TourDom.ru выделили наиболее оптимальные варианты предложений на длинные выходные.

В качестве основы для подсчетов специалисты использовали стоимость недельного размещения на двоих с перелетом из Москвы и трансфером в отель.

Самый оптимальный вариант предлагают пансионат «Ай-Тодор-Юг» в поселке Гаспра и двухзвездочный отель «Новый свет».

Так, самые доступные предложения на майские праздники предлагает пансионат «Ай-Тодор-Юг» и двухзвездочный отель «Новый Свет» в поселке Гаспра. Отдых в этих заведениях туристам обойдется в 39 тысяч рублей. В отеле завтраки включены в стоимость.

Немного дороже придется заплатить туристам за трехзвездочный отель «Морской» в Алуште. Номер на двоих и двухразовое питание будет стоить 49,6 тысячи рублей. Если отдыхающему хочется подлечиться, то стоит обратить внимание на санаторий «Мисхор» в Кореизе. Недельное лечение обойдется в 54,6 тысячи рублей.

Значительно дороже обойдется туристам четырехзвездочные отели. Например, за неделю в отеле «Ялта-Интурист» с завтраками, бассейном, сауной и детской анимацией придется отдать 129,3 тысячи рублей. Чуть дешевле обойдется отдых в ялтинской «Сосновой Роще» — за 110,6 тысяч рублей.