Минюст впервые включил физических лиц в список иностранных агентов

«28 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна», — говорится в релизе.

Закон о признании физлиц иноагентами поддержали в Совете Федерации в конце декабря 2020 года. Иноагентом могут признать физлицо, которое ведет политическую деятельность на финансирование из-за границы.

Также статус иноагента могут получить незарегистрированные политические некоммерческие организации, если окажется, что они финансируются иностранными агентами. Этот же статус могут присвоить иностранным журналистам, аккредитованным в России, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагентства.

Иностранные агенты, которые не устранят нарушения после административного взыскания, будут привлечены к уголовной ответственности.