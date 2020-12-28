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    28 декабря 2020, 18:12

    Минюст впервые включил физических лиц в список иностранных агентов

    Екатерина Шамина

    Впервые Министерство юстиции включило физических лиц в список СМИ, выполняющих функции иноагентов. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.
    Минюст впервые включил физических лиц в список иностранных агентов

    «28 декабря во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна», — говорится в релизе.

    Закон о признании физлиц иноагентами поддержали в Совете Федерации в конце декабря 2020 года. Иноагентом могут признать физлицо, которое ведет политическую деятельность на финансирование из-за границы.

    Также статус иноагента могут получить незарегистрированные политические некоммерческие организации, если окажется, что они финансируются иностранными агентами. Этот же статус могут присвоить иностранным журналистам, аккредитованным в России, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагентства.

    Иностранные агенты, которые не устранят нарушения после административного взыскания, будут привлечены к уголовной ответственности.