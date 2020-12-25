Закон о признании физлиц иноагентами поддержали в Совете Федерации

По данным информагентства, согласно новой поправке, иноагентом могут признать физлицо, которое занимается политической деятельностью, финансируемой из-за границы.

«Но, как объясняют законодатели, финансирование теперь зачастую идет не на организацию, а через этих самых физических лиц — вот их логика. Финансирование не запрещено. Законодатели добиваются того, чтобы обо всех каналах финансирования общество было оповещено», — добавил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.