Правила пожертвований политическим партиям предложили ужесточить в России

С инициативой распространить закон на физические лица выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

«В связи с этим прошу рассмотреть целесообразность внесения изменений в статью 30 Федерального закона «О политических партиях», в части введения запрета на получение политическими партиями пожертвований со стороны физических лиц, признанных иностранными СМИ, выполняющими функцию иностранных агентов, а также физических лиц — учредителей, руководителей, членов руководящих органов некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения.

В России разрешено одному физическому лицу ежегодно совершать пожертвования в адрес определенной политической партии на сумму 4,33 миллиона рублей.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица и некоммерческие организации могут получить статус иностранного агента.