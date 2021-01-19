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    19 января 2021, 09:08

    Правила пожертвований политическим партиям предложили ужесточить в России

    Екатерина Шамина

    В России предложили ужесточить правила пожертвований партиям от физических лиц, которые признаны иностранными агентами. На данный момент принимать спонсорские деньги на политическую деятельность запрещено от некоммерческих организаций в статусе иноагентов.
    Правила пожертвований политическим партиям предложили ужесточить в России

    С инициативой распространить закон на физические лица выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сообщает RT.

    «В связи с этим прошу рассмотреть целесообразность внесения изменений в статью 30 Федерального закона «О политических партиях», в части введения запрета на получение политическими партиями пожертвований со стороны физических лиц, признанных иностранными СМИ, выполняющими функцию иностранных агентов, а также физических лиц — учредителей, руководителей, членов руководящих органов некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения.

    В России разрешено одному физическому лицу ежегодно совершать пожертвования в адрес определенной политической партии на сумму 4,33 миллиона рублей.

    В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому физические лица и некоммерческие организации могут получить статус иностранного агента.