Информацию об отставке рязанского губернатора опровергли

Губернатор Рязанской области Николай Любимов не покинет свой пост. Глава региона находится в отпуске, сообщило со ссылкой на пресс-службу областного правительства РИА «Новости».

Пресс-служба правительства Рязанской области опровергла информацию о том, что глава региона прекратил исполнять свои обязанности.

«Это не так. Губернатор находится в плановом коротком отпуске, выйдет и приступит к исполнению своих обязанностей», — прокомментировали сообщения о возможной отставке Николая Любимова.

О том, что глава Рязанской области может быть отправлен в отставку, сообщил со ссылкой на источник РБК. В качестве причин, которые могут спровоцировать уход губернатора, назывались проблемы в системе образования, а также отсутствие необходимых управленческих качеств главы региона. Полномочия Николая Любимова истекают в сентябре 2022 года.

Должность губернатора Ярославской области по собственному желанию покинул Дмитрий Миронов. Владимир Путин своим указом назначил его на должность советника президента России.