Ярославский губернатор покинул пост и стал помощником президента

Губернатор Ярославской области по своему желанию ушел в отставку. Его назначили помощником президента России Владимира Путина. Указ опубликован на сайте Кремля.

В тексте документа говорится, что Дмитрий Миронов назначается помощником президента России после его отставки с должности губернатора Ярославской области.

Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил Михаила Евраева. Ранее он занимал должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. В отставку с поста в ведомстве он ушел в феврале 2021 года.

В ФАС Евраев курировал управление по контролю за государственными и муниципальными информационными системами, управление контроля размещения государственного заказа, управление контроля государственного оборонного заказа и управление строительства и природных ресурсов.

Сегодня же Владимир Путин снял с должности своего помощника Анатолия Серышева, который теперь станет полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе.