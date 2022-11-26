Власть 26 ноября 2022, 19:33 Информацию о созданном в США варианте COVID-19 проверят в Совфеде Сенатор Косачев: данные о созданном в США варианте COVID-19 изучат в комиссии Совфеда РИА «Новости»

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Парламентская комиссия по изучению деятельности биолабораторий США на Украине планирует проанализировать информацию Минобороны РФ о создании варианта коронавируса в Соединенных Штатах. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщило РИА «Новости».

«Комиссия тщательно анализирует всю информацию ведомств, в первую очередь — Министерства обороны, с которым мы находимся в тесном рабочем контакте», — отметил сенатор.

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Вызвавший гибель 80% лабораторных животных вариант коронавируса создали в лабораториях США. Такой информацией ранее поделился начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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По его словам, американские специалисты не соблюдали регламент работы с бактериями и вирусами, поэтому сейчас факты происшествий тщательно скрываются. В качестве примера Кириллов назвал случай выноса инфекции за пределы лабораторий из-за халатного отношения сотрудников к своим обязанностям.