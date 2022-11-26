26 ноября 2022, 16:27
Более 200 нарушений зафиксировали в работе биолабораторий в США
Минобороны: в биолабораториях США допустили более 200 нарушений при работе с патогенами
Более 200 нарушений базовых принципов работы с патогенными микроорганизмами зафиксировали при анализе деятельности биологических лабораторий в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
Американские специалисты не соблюдали регламент работы с бактериями и вирусами. Руководители биолабораторий скрывают факты происшествий, в числе которых — сбой в функционировании систем фильтровентиляции и защиты.
Реклама
«Всего зафиксировано более 200 подобных происшествий», — сказал Кириллов.
Реклама
Он высказал предположение, что в официальную статистику попала лишь часть нарушений, в действительности же ситуация гораздо хуже.
В качестве примеров Кириллов привел случаи побега инфицированных животных и вынос инфекции за пределы лабораторий из-за халатности сотрудников.
Бостонский университет создал коронавирус, против которого нет вакцины, со смертностью около 80%.
США
Минобороны РФ
Реклама
Реклама