Мир 26 ноября 2022, 16:27 Более 200 нарушений зафиксировали в работе биолабораторий в США Минобороны: в биолабораториях США допустили более 200 нарушений при работе с патогенами РИА «Новости»

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Более 200 нарушений базовых принципов работы с патогенными микроорганизмами зафиксировали при анализе деятельности биологических лабораторий в США. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

Американские специалисты не соблюдали регламент работы с бактериями и вирусами. Руководители биолабораторий скрывают факты происшествий, в числе которых — сбой в функционировании систем фильтровентиляции и защиты.

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«Всего зафиксировано более 200 подобных происшествий», — сказал Кириллов.

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Он высказал предположение, что в официальную статистику попала лишь часть нарушений, в действительности же ситуация гораздо хуже.

В качестве примеров Кириллов привел случаи побега инфицированных животных и вынос инфекции за пределы лабораторий из-за халатности сотрудников.

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