Банк России снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%. Это поможет рынку жилья вернуться в норму

Центробанк объявил об очередном снижении ключевой ставки: показатель опустился до минимума за пять лет — 4,5%. Как снижение ключевой ставки повлияет на рынок недвижимости?

Банк России объявил о том, что ключевая ставка снизится сразу на один процентный пункт, достигнув, таким образом, исторического минимума. Такое решение было принято в связи со снижением финансовой стабильности — из-за коронавирусного кризиса риск увеличения инфляции в 2021 году возрос, так что решительные действия были необходимы.

Однако существенных изменений россиянам ждать не стоит, уверен независимый финансовый аналитик, специалист по банковскому делу Михаил Хромов. Он рассказал «360», что подобные перемены банки рассчитывали заранее — такое существенное снижение ключевой ставки не стало неожиданным, так как за последний год ключевая ставка снижалась восемь раз.

Подспорье застройщикам и доступная ипотека

Сегодня ситуация на рынке жилья оказалась крайне неблагополучной из-за уровня инфляции и кризиса, рассказал «360» эксперт по вопросам недвижимости Юрий Кочетков.

За последние полгода более чем на 8% была накачана денежная масса, что привело к сильным инфляционным процессам, пошло увеличение строительных затрат. Это вынудило застройщиков поднять цены, при том что упал спрос. Это аномальная ситуация Юрий Кочетков эксперт по вопросам недвижимости.

По словам Кочеткова, порядка 75–80% застройщиков сегодня вынуждены работать по схемам проектного финансирования. Это значит, что компании могут брать кредиты только у банков, а не у физических лиц. В такой ситуации снижение ключевой ставки значительно облегчит положение застройщиков, так как банки должны будут снизить и свои ставки по кредитованию бизнеса.

«Это сгладит негативные процессы, которые выражаются в двух- или даже трехкратных падениях продаж», — убежден Кочетков.

При этом Михаил Хромов не отрицает, что возможно небольшое снижение кредитных и депозитных ставок в ближайшем будущем. Более того, Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 4% в сентябре.

«Те программы, которые напрямую затрагивают граждан и малый бизнес и которые сейчас участвуют в программах льготного кредитования, также должны будут снизить ставки для своих клиентов. Значит, кредит обойдется чуть дешевле, чем раньше», — объяснил он.

При этом, как рассказал «360» профессор МГИМО, доктор экономических наук, эксперт по банковскому сектору Михаил Столбов, с 2015 года в России наблюдается тенденция к повышению доступности ипотеки для потребителей.

«Я думаю, что этот каскад снижений ставки в конечном счете закрепит эту тенденцию и ипотека будет в районе 5,5–8%», — заключил он.

Кочетков заметил, что понижение ипотечной ставки на процент сыграет на пользу рынку и будет иметь существенное значение для потребителей. Таким образом, снижение ключевой ставки повлияет на рынок вторичного жилья через снижение стоимости ипотеки, а на рынок первичного жилья еще и через удешевление проектного финансирования.