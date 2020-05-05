Индивидуальных предпринимателей предложили освободить от страховых взносов

Если ежемесячный доход индивидуальных предпринимателей (ИП), занимающихся частной практикой без сотрудников в штате, не превышает размера МРОТ, их можно освободить от страховых взносов.

Такое предложение сделал сенатор Иван Абрамов, и направил соответствующее письмо главе правительства Михаилу Мишустину. Копия документа оказалась в распоряжении газеты «Известия».

Абпамов уточнил, что из-за распространения коронавирусной инфекции и соответствующих сдерживающих мер многие предприниматели потеряли заработок. Однако им все равно придется заплатить около 40 тысяч рублей пенсионных и медицинских взносов. Сенатор заявил, что это несправедливо.

Помимо этого, предприниматели вынуждены будут свернуть дело, что отрицательно скажется на российской экономике. Поэтому Абрамов предложил освободить от страховых взносов ИП, работающие в сфере дополнительного образования, бытовых услуг и общественного питания.

Инициативу сенатора уже поддержал его коллега по Совфеду член комитета по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов и представители Торгово-промышленной палаты.

В конце апреля глава думской Комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Сазонов предложил освободить от налогов на время распространения коронавирусной инфекции санатории и детские лагеря.