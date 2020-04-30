Депутат предложил временно отменить налоги для санаториев
Дмитрий Сазонов, глава думской Комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, предложил временно отменить налоги для санаториев и детских лагерей из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила «Парламентская газета».
«Участники рабочей группы отметили фактическое отсутствие реальных мер поддержки санаторно-курортной отрасли в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в подготовленном предложении.
Основная проблема в настоящий момент — большинство санаториев и детских лагерей не относится к субъектам малого и среднего бизнеса из-за большого числа сотрудников. Из-за этого данные учреждения не могут претендовать на льготы, предусмотренные Правительством для субъектов МСП.
Депутат предлагает отсрочить уплаты земельного налога и арендной платы, а также освободить от уплаты налога на имущество организаций до 31 декабря 2020 года.