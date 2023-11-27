Власть 27 ноября 2023, 19:11 Индексацию зарплат госслужащих приостановят Путин подписал закон о приостановке индексации зарплат части госслужащих Pxhere

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке индексации зарплат госслужащих. Исключение — силовики и военные. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Приостановка индексации зарплат касается судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов, сенаторов. Финансовый эффект от изменений составит примерно 36 миллиардов рублей. Изменения не коснутся военнослужащих и силовиков.

Реклама

Путин также подписал закон о повышении с 1 октября 2024 года пенсий военнослужащим на 4,5% и внес изменения в закон об обязательном страховании жизни и здоровья военных и призванных на сборы граждан. Помимо этого, в России увеличат меры поддержки волонтеров, а за нарушение охраны труда на вредных работах будут штрафовать.

Ранее Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства. До этого он составлял 8654,3 миллиона рублей в год, а теперь — 8710,1 миллиона рублей в год.