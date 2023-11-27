Культура 27 ноября 2023, 18:47 Путин увеличил бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства Путин поручил увеличить бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин поручил увеличить бюджет на выплату грантов в области культуры и искусства. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов — 8710,1 миллиона рублей в год», — указано в документе.

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Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее бюджет на выплаты грантов составлял 8654,3 миллиона рублей в год.

Путин также поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, которые проводят научные исследования для научно-технологического развития России, и внес изменения в Жилищный кодекс России и отдельные законодательные акты.

Кроме того, президент одобрил покупку активов Caterpillar компанией «ПСК — Новые решения». В прошлом году американский производитель стройтехники заявил о приостановке работы на территории России.