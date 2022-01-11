Индексацию пенсий по уровню инфляции пообещали в Кремле

Задача по индексации пенсий в России не ниже уровня инфляции в ближайшее время будет решена, на это рассчитывают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

Представитель Кремля заверил, что позиция главы государства относительно индексации пенсий не ниже уровня инфляции, о чем Путин говорил в ходе декабрьской пресс-конференции, остается в силе.

Пескова спросили, будет ли президент вносить для этого поправки.

«Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно», — ответил он.

Глава государства в ходе большой пресс-конференции заявил, что по итогам 2021 года инфляция составит 8%. Путин тогда напомнил, что правительству нужно индексировать пенсии выше этого уровня, но никаких решений принято не было.

Страховые пенсии в России с начала 2022 года проиндексировали на 5,9%. Средний размер выплаты неработающим пенсионерам теперь составляет 18 521 рубль. С 1 апреля в России также на 7,7% проиндексируют социальные пенсии, а с 1 октября — военные, на 4%.