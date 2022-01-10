Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 7,7%

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Они вырастут на 7,7%, написала «Российская газета».

Средний размер социальной пенсии после индексации в апреле вырастет почти до 11 тысяч рублей. В прошлом году после индексации на 3,4% средний размер соцпенсии поднялся до 10 183 рублей.

В 2023 году социальные пенсии должны вырасти на 2,5%, а в 2024-м — на 9,9%. Это заложено в бюджете Пенсионного фонда на 2022–2024 годы, отметило издание.

Социальные пенсии в России получают более трех миллионов человек. Их назначают на пять лет позднее, чем страховые пенсии. Соцпенсии получают люди, в силу различных жизненных обстоятельств не накопившие нужного стажа работы для получения страховой выплаты.

С 1 октября в России также на 4% индексируют военные пенсии.

Страховые пенсии с начала года уже проиндексировали на 5,9%. Средний размер выплаты по старости неработающим пенсионерам вырос до 18 521 рубля. В 2023 году их проиндексируют на 5,6%, в 2024-м — на 5,5%.