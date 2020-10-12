Имущественные налоги для предпринимателей предложили временно уменьшить из-за пандемии

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил временно уменьшить имущественные налоги для бизнеса. Он хочет установить ограничения на 2020 и 2021 годы.

«Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов, которые рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости коммерческих объектов недвижимости», — рассказали РИА «Новости» представители пресс-службы омбудсена.

Титов пояснил, что в 2019 и 2020 годах проходит государственная кадастровая оценка объектов недвижимости, которая нужна для вычисления объемов налогообложения. Но все расчеты сделаны по показателям, характерным для 1 января 2020 года. То есть во внимание не принимаются последствия пандемии, например, снижение доходов от недвижимости.

Кроме того, собственники тратят много средств на выполнение требований Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Если учитывать еще и имущественный налог, многие могут просто обанкротиться.

По мнению Титова, решить проблему могут поправки, которые ограничат повышение имущественного налога: в 2020 и 2021 годах он не может вырасти более чем на 10% по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил поддержать молодых предпринимателей и снизить налог на доход. Этим могли бы пользоваться бизнесмены в возрасте до 30 лет.