Налоговые льготы для молодых бизнесменов предложили ввести в России

Депутат Госдумы Василий Власов предложил поддержать молодых предпринимателей — снизить налог на доход. Он отправил главе Минэкономразвития России Максиму Решетникову письмо, в котором поделился своей идеей.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения упрощенной системы налогообложения (УСН) в 1% от дохода, которой в течение пяти лет могли бы пользоваться граждане России в возрасте до 30 лет, занимающиеся предпринимательской деятельностью», — приводит RT текст письма Власова.

Депутат считает, что льготы заслуживают те предприниматели, которые создали как минимум пять рабочих мест. По мнению Власова, молодые бизнесмены способны выдавать свежие идеи, создавать предприятия и рабочие места. Именно поэтому их необходимо поддержать на уровне государства.

В сентябре депутат предложил выдавать водительские права в России с 16 лет. Власов уверен, что 16-летние подростки могут уже работать и жить отдельно от родителей. Возможность управлять автомобилем вовлечет молодых людей в экономический процесс: им захочется стать самостоятельными и заработать на собственную машину.