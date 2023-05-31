Власть 31 мая 2023, 13:47 Имеющим судимость россиянам предложили дать право на службу по контракту Проект о возможности службы по контракту для россиян с судимостью внесли в Госдуму РИА «Новости»

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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который позволит россиянам с судимостью поступать на военную службу по контракту. Согласно задумке авторов документа, такую возможность предоставят в период мобилизации и военного положения. Текст проекта опубликовали в думской электронной базе.

Авторами инициативы стали глава комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. По их мнению, в период проведения СВО выявили много россиян, желающих поступить на службу по контракту, хотя такой договор с ними заключить невозможно. К таким людям относятся и те, кто имеет судимость.

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В пояснительной записке уточнили, что сейчас законодательство предусматривает возможность призыва судимых на службу в рамках мобилизации — за исключением осужденных за шпионаж, госизмену и другие тяжкие преступления.

Депутаты предложили «применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту».

С конца апреля в Балашихе работает пункт подготовки желающих служить по контракту. Для потенциальных военных создали все необходимые условия.