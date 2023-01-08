Власть 08 января 2023, 12:02 Игнорирующим Конституцию политикам предложили сменить работу Сенатор Клишас призвал игнорирующих Конституцию России политиков уйти из власти РИА «Новости»

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Политикам, которые призывают игнорировать нормы Конституции России, нужно отказаться от занимаемых должностей в конституционных органах страны. Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Политики, которые призывают перестать „играть по правилам“ и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти страны», — написал он.

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Клишас не стал называть каких-либо имен. Однако, по версии РИА «Новости», фразу «играть по правилам» сенатор привел в связи с недавней публикацией в соцсетях депутата Госдумы Олега Морозова.

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Последний предложил лишать гражданства или ввести судебный запрет на въезд в Россию для критикующих СВО или открыто занимающих антироссийскую позицию.

Клишас уже дискутировал с теми, кто выдвигал идеи конфисковать имущество уехавших из России в пользу нужд спецоперации. Сенатор указал на антиконституционный характер подобного предложения и подчеркнул, что реализовать его невозможно.