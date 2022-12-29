29 декабря 2022, 11:30
«Антиконституционно». Клишас — об идее конфисковать имущество покинувших страну россиян
Глава комитета Совфеда Клишас раскритиковал идею конфисковать имущество уехавших россиян
Идею отобрать имущество у покинувших Россию граждан в пользу нужд специальной операции не поддержал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.
«У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — написал он.
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Ранее с заявлениями о конфискации имущества уехавших из страны известных лиц и всех, кто критикует из-за границы власти, выступил сенатор Сергей Цеков. Он предложил отдать изъятое в пользу нужд участников спецоперации.
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Сенатор напомнил, что после 24 февраля за границей начали отбирать имущество у россиян и замораживать их счета. По его мнению, такие меры были бы оправданы и в России.
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