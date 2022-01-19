Депутаты Госдумы предложили Путину признать ДНР и ЛНР

Проект обращения к президенту России Владимиру Путину внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от фракции КПРФ. В документе они призвали российского лидера признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Текст обращения опубликован в базе документов нижней палаты парламента.

Авторы обращения заявили, что признание самопровозглашенных республик Донбасса обеспечит гарантии их защиты от внешних угроз и защитит население от политики геноцида.

«Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также <…> положит начало процессу международного признания обоих государств», — говорится в тексте документа.

Обращение подписали 11 депутатов Госдумы от КПРФ, в том числе лидер фракции Геннадий Зюганов, его заместитель Николай Коломейцев и первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости» заявил, что ему ничего не известно о готовящемся проекте обращения на имя президента России о признании самопровозглашенных республик Донбасса.

В мае прошлого года Песков на просьбу прокомментировать сообщения Евросоюза о том, что Россия намерена поглотить ДНР и ЛНР, ответил, что подобных планов никто никогда не рассматривал.

Официальный представитель Кремля неоднократно говорил, что Россия делает все, чтобы урегулировать конфликт на востоке Украины. Но ситуацию осложняет отказ Киева выполнять Минские соглашения.