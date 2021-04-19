Многодетным семьям предложили выдавать по 30 литров бензина

В Госдуме предложили многодетным семьям выдавать топливные карты с ежемесячным лимитом в 30 литров бензина. Автором идеи стал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

Письмо с предложением он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Копия обращения оказалась в распоряжении RT.

«Прошу рассмотреть возможность введения бесплатных топливных карт для многодетных семей и включения данной инициативы в государственную программу поддержки семей с детьми», — написал член комитета Госдумы в своем обращении.

Никита Березин считает, что мера поддержки позволит семьям выбирать — использовать льготу на проезд в общественном транспорте или получать бензин для личного автомобиля.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, который позволяет многодетным семьям получить ипотечный кредит по госпрограмме в размере 450 тысяч рублей и использовать его для строительства или покупки недостроенного дома, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.