Власть 22 мая 2023, 15:15 Идея о шестидневной рабочей неделе не получила отклика в Кремле Песков: в Кремле нет никакой позиции по шестидневной рабочей неделе РИА «Новости»

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Кремль не имеет никакой позиции относительно предложения перевести россиян на шестидневную рабочую неделю. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга, сообщили «Известия».

«Нет, никакой позиции [в Кремле]», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» выступила с инициативой увеличить рабочую неделю в стране. Она объяснила свою идею тем, что из-за санкций России нужно увеличивать прочность экономики.

Предложение о шестидневке представители «Аванти» уже направили на рассмотрение главе Минтруда Антону Котякову. Авторы инициативы подчеркнули, что больше рабочих часов в неделю помогут в реализации задач, которые поставил российский президент Владимир Путин.