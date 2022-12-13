Важное 13 декабря 2022, 14:26 Хуснуллин заявил о снижении уровня смертности на дорогах по итогам года Вице-премьер Хуснуллин: смертность на дорогах в 2022 году снизилась на 6% Unsplash

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В России снизилась смертность на дорогах. Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин заявил, что этот показатель по итогам 2022 года снизился на 6%, сообщил ТАСС.

За 11 месяцев 2022 года на российских дорогах случилось около 115 тысяч аварий с пострадавшими, сообщил «Коммерсант». Это на 5,2% меньше, чем в прошлом году. Снизилось и количество смертельных ДТП. Самую лучшую статистику зафиксировали на дорогах Чечни и Карелии. Там число таких аварий снизилось более чем на 40%. В лидерах по этому показателю также Брянская область, Санкт-Петербург, Тыва, Астраханская, Нижегородская и другие области. Журналисты издания напомнили, что аварийность в стране снижается на протяжении 10 лет, а последние четыре года в России реализуют проект «Безопасность дорожного движения».

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В этом году на дорогах в России уложили рекордное количество асфальта. Общая его площадь составляет около 165 миллионов квадратных метров, рассказал президент Владимир Путин. Днем 13 декабря он участвовал в церемонии открытия новых и реконструированных дорог.

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