Власть 13 декабря 2022, 14:22 Путин назвал рекордным объем укладки асфальта на дорогах России Президент Путин: объемы укладки асфальта на дорогах выросли до 165 млн квадратных метров РИА «Новости»

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Российские дорожники установили новый рекорд по объемам укладки асфальта на региональных и местных трассах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии ввода в строй новых и отремонтированных участков дорог.

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Российский лидер подчеркнул, что на региональных и местных участках дорог положили порядка 165 миллионов квадратных метров асфальта.

«Уже можно подвести некоторые итоги этого года. Он станет, безусловно, рекордным по объемам укладки асфальта на региональных и местных дорогах, это порядка 165 миллионов квадратных метров», — привела слова президента России пресс-служба Кремля.

Он добавил, что такое развитие очень важно для региональных и местных дорог, благодаря которым повышается комфорт и безопасность автомобильного движения. Улучшается связанность городов и поселков.

Российский лидер отметил важность продолжения работ по международным транспортным коридорам. Он пояснил, что это важно для выстраивания логистики и расширения потенциала территорий, через которые они проходят.

«В составе коридора „Запад — Восток“ в эксплуатацию введут три новых участка трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург: два — в Свердловской области, еще один — во Владимирской области. <…> Сегодня же в строй запускаются транспортные объекты в рамках коридора „Север — Юг“. Среди них — развязка возле города Мытищи в Московской области, а также реконструированный отрезок автострады М-4 „Дон“ в Воронежской области.», — перечислил президент России.

Глава государства поручил продолжить работу над созданием эффективных транспортных коридоров и развивать пропускную способность российских автострад.