В Кремле ответили на обвинения Эрдогана по Идлибу

Песков сказал, что удары наносятся по боевикам. И главная цель САР — нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда.

RТ напомнил, что недавно президент Турции Реджеп Тайипа Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям Идлибе.