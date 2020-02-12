В Кремле ответили на обвинения Эрдогана по Идлибу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цель сирийской правительственной армии в Идлибе — нейтрализовать террористов, а не воевать против мирного населения. Об этом написало РИА «Новости».
Песков сказал, что удары наносятся по боевикам. И главная цель САР — нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда.
RТ напомнил, что недавно президент Турции Реджеп Тайипа Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям Идлибе.