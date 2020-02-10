Специалист напомнил, что в 90-е годы Россия резко свернула свою активность на архипелаге и норвежцы начали «все это заполнять собой».

«Договору о Шпицбергене уже сто лет, и норвежцы, возможно, полагают, что пришло время полностью перетянуть на себя все права, связанные с этой территорией», — предположил Светов.

Он заметил, что Осло начало проводить на архипелаге различные конкурсы, дабы отдать его часть под использование другим странам, даже тем, кто не граничит с Арктикой.

По мнению эксперта, норвежцы хотят использовать эти возможности для того, чтобы стать там единоличным владельцем и диктовать свои условия.

«Но надо напомнить, что у Шпицбергена есть и другое название — Грумант, и российские поморы бывали там с давних времен», — уточнил политолог. По его словам, когда решалась судьба архипелага, там были четко определены права Осло на управление и права РФ на деятельность.