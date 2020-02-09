Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по шельфу Шпицбергена

Посольство России в Норвегии заявило о необходимости обсудить с Осло проблемы, связанные с незаконной разработкой континентального шельфа архипелага Шпицберген.

«На Шпицбергене накопились проблемы. Наши вопросы носят практический характер, их необходимо решать», — указано в сообщении посольства, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Дипломаты также подчеркивают, что не оспаривают норвежский суверенитет над Шпицбергеном. При этом отмечается, что архипелаг был передан Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 года, не являясь «исконно норвежской территорией».

Согласно позиции российского МИД, Норвегия незаконно дает лицензии на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, «расположенных в пределах действия договора», из-за чего российские компании не могут подавать заявки на разработку некоторых участков.

В сообщении также говорится, что такая же ситуация сложилась и с минеральными ресурсами. Российская дипмиссия выступила за проведение совместных переговоров и консультаций по накопившимся вопросам.

Посольство потребовало от норвежской стороны соблюдать международные обязательства. В дипмиссии предложили решать вопросы путем переговоров и консультаций.

Ранее сообщалось, что норвежские патрульные самолеты Р-3С «Orion» контролируют перемещения российских кораблей в Баренцевом море.