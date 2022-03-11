Хинштейн предложил заблокировать Instagram, если Meta правда разрешила оскорблять россиян

Роскомнадзор (РКН) направил американской корпорации Meta требование официально опровергнуть или подтвердить данные о разрешении призывов к насилию в отношении российских военных. Если информация окажется достоверной, то Facebook и Instagram в России надо будет заблокировать. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Он рассказал, что Роскомнадзор уже отправил в Meta соответствующее письмо. По его словам, до вечера 11 марта какое-то решение будет принято.

«Если эти факты подтвердятся… Мы с вами наделили государство и органы власти инструментарием, чтобы с такого рода явлениями бороться жестко. Я имею в виду не только уголовно-процессуальный порядок, но и возможность блокировки такого рода сетей и другие меры», — подчеркнул депутат. Его процитировал ТАСС.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку Меta написало, что компания не будет блокировать призывы пользователей ряда стран к насилию в отношении россиян.

Спикер Совета Федерации Константин Косачев предложил в связи с этим заблокировать Facebook и Instagram на территории России.