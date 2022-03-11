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    11 марта 2022, 12:53

    Хинштейн предложил заблокировать Instagram, если Meta правда разрешила оскорблять россиян

    Депутат Хинштейн: надо заблокировать Instagram в случае подтверждения слухов о Meta

    Наза Салех Захи

    Роскомнадзор (РКН) направил американской корпорации Meta требование официально опровергнуть или подтвердить данные о  разрешении призывов к насилию в отношении российских военных. Если информация окажется достоверной, то Facebook и Instagram в России надо будет заблокировать. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    Хинштейн предложил заблокировать Instagram, если Meta правда разрешила оскорблять россиян

    Он рассказал, что Роскомнадзор уже отправил в Meta соответствующее письмо. По его словам, до вечера 11 марта какое-то решение будет принято.

    «Если эти факты подтвердятся… Мы с вами наделили государство и органы власти инструментарием, чтобы с такого рода явлениями бороться жестко. Я имею в виду не только уголовно-процессуальный порядок, но и возможность блокировки такого рода сетей и другие меры», — подчеркнул депутат. Его процитировал ТАСС.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку Меta написало, что компания не будет блокировать призывы пользователей ряда стран к насилию в отношении россиян.

    Спикер Совета Федерации Константин Косачев предложил в связи с этим заблокировать Facebook и Instagram на территории России.