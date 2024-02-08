Власть 08 февраля 2024, 23:31 Харитонов обсудил с красноярскими аграриями меры поддержки фермеров Депутат Харитонов обсудил меры поддержки сельских фермеров в Красноярском крае РИА «Новости»

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Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов посетил с рабочим визитом Красноярский край. Там он встретился с рабочими агропромышленного предприятия и обсудил с ними меры поддержки сельских фермеров, сообщил РЕН ТВ.

Первой точкой в Красноярском крае стало сельскохозяйственное предприятие, отметившее 65-летие в прошлом году. Харитонов встретился с рабочими коллектива. Они обсудили ряд важных вопросов, включая меры поддержки сельских фермеров. После этого депутат от КПРФ осмотрел местный дворец культуры, а также каток и спорткомплекс.

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Днем 8 февраля состоялось заседание Центризбиркома. Ее председатель Элла Памфилова заявила, что в бюллетенях на выборах президента будут имена четырех кандидатов. Речь идет о главе государства, самовыдвиженце Владимире Путине, лидере ЛДПР Леониде Слуцком, представителе КПРФ Николае Харитонове и заместителе председателя Госдумы Владиславе Даванкове.

Выборы состоятся в марте, проголосовать можно будет и за границей. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что в недружественных странах решением местных властей закрыли 26 российских загранучреждений. Это сделали, чтобы помешать избирательному процессу, объяснила она.