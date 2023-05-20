Власть 20 мая 2023, 20:45 Губернатор Севастополя опроверг данные о взрыве у аэродрома Глава Севастополя Развожаев назвал информацию о взрыве у аэродрома в Крыму фейком Pixabay

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг распространенную в СМИ информацию о взрыве в городе. В своем Telegram-канале он написал, что в течение последних суток спецслужбы проводили учебные стрельбы.

«Никакого взрыва, конечно, не было. В последние сутки в Севастополе были только учебные стрельбы спецслужб и плановое уничтожение авиабомбы времен ВОВ», — отметил глава города.

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По его словам, ложь «разгоняли» авторы украинских пабликов. Развожаев отметил, что представители Украины соблюдают принцип, по которому сообщить о взрыве нужно даже в том случае, если его на самом деле не было.

Днем 20 мая взрывы прогремели в Токмаке, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он уточнил, что в городе сработали российские системы ПВО.