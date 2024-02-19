Власть 19 февраля 2024, 14:17 Губернатор Севастополя доложил Путину о развитии города Путин принял губернатора Развожаева с докладом о развитии Севастополя РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин принял в Кремле губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Градоначальник представил главе государства доклад об итогах развития города за 2023 год. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Поговорим по итогам», — заявил Путин в ходе беседы с Развожаевым.

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Губернатор рассказал, что доходы города растут благодаря туристической отрасли, упрощенной системе налогообложения и работе с имуществом.

«Несмотря на все непростые обстоятельства, которые сейчас на полуострове есть по экономике, тем не менее мы выходим по итогам на бюджет 86,3 миллиарда рублей», — указал Развожаев.

По его словам, за три года Севастополь практически вышел на удвоение бюджета.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов объявил о проработке введения налоговых льгот для туристического бизнеса. Он подчеркнул, что федеральный бюджет направил республике 2,1 миллиарда рублей для поддержки туротрасли.