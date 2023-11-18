Общество 18 ноября 2023, 12:32 Крым собрался ввести налоговые льготы для туристического бизнеса Глава парламента Константинов: Крым хочет ввести налоговые льготы для турбизнеса Aleksander Lyskin/Global Look Press

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В Крыму прорабатывают вопрос введения налоговых льгот для туристического бизнеса. Об этом РИА «Новости» рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

Он отметил, что из федерального бюджета на поддержку туристической отрасли Крыма уже поступило 2,1 миллиарда рублей.

«Сейчас мы прорабатываем возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли в рамках системной работы по оказанию государственной поддержки», — добавил Константинов.

По словам парламентария, также рассматривается загрузка крымских пансионатов через бюджетное финансирование.

Крым — популярное туристическое направление. Многие путешественники выбирают его не только для летнего отдыха, но и на новогодние праздники.

Гендиректор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с «360» порекомендовал Крым и для отдыха в конце осени — искупаться уже не выйдет, но можно насладиться видами и подышать морским воздухом.