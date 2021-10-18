Губернатор Рязанской области уволил своего зама за нарушение гостайны

Рязанский вице-губернатор Михаил Семенов освобожден от занимаемой должности. Такое постановление подписал глава региона Николай Любимов. Отставка связана с несоблюдением ограничений, необходимых при допуске к государственной тайне.

Сообщение о снятии с должности первого заместителя председателя правительства Рязанской области появилось на сайте ведомства. Причины отставки назвал сам Любимов в соцсети «ВКонтакте». «Трудовой договор расторгнут на основании ряда пунктов служебного контракта, связанных с допуском к гостайне. Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений», — написал губернатор.

Любимов подчеркнул, что те люди, которые могут позволить себе некоторые вольности, не должны работать в правительстве. Он попросил оценить и учесть этот случай всех, кто продолжает трудиться с ним в одной команде.

Должность вице-губернатора Рязанской области оставалась вакантной более полугода. Лишь 7 сентября в качестве заместителя главы региона был представлен Михаил Семенов. Его предшественник Игорь Греков уволился по собственному желанию в прошлом январе.

Недавно появлялась информация, что и сам Николай Любимов якобы решил уйти в отставку. Но в пресс-службе регионального правительства такие данные опровергли. Там отметили, что Любимов пока ушел в отпуск, после которого сразу же приступит к выполнению своих обязанностей.