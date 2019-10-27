Губернатор предложил выдать США премию за захват Калининградской области

Главе региона уже не хватает сил отвечать на каждую очередную американскую глупость. Поэтому он напомнил, что в США вручают премию «Небьюла» за лучшие произведения научной фантастики или фэнтези.

«Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», — рассказал Алиханов.

Ранее в своем докладе Хукер предложил разработать план по захвату Калининградской области на случай вооруженного столкновения России и НАТО в Прибалтике. Хотя он не смог озвучить причину, из-за которой способна разразиться война.

Тем не менее сценарий войны в Прибалтике опубликован на сайте Jamestown Foundation. По мнению Хукера, Россия попытается провести ограниченную военную операцию и захватить Эстонию, Латвию и Литву. Позднее к конфликту могут присоединиться Финляндия и Швеция. Однако затем в войну вступит Польша, которую поддержит Америка. И тогда эта страна не только удержит свой город Сувалки, но в ходе контрнаступления еще и захватит Калининград, заставит флот РФ покинуть Балтийск и уйти в Санкт-Петербург. Без захвата Калининграда не удастся получить воздушное господство в регионе, полагает научный сотрудник.