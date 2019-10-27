  • Губернатор предложил выдать США премию за захват Калининградской области

    27 октября 2019, 11:52

    Алена Макаренко

    Доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта невозможно воспринимать всерьез. Скорее, это бульварная фантастика. Так считает губернатор Калининградской области Антон Алиханов, сообщил сайт РБК.
    Губернатор предложил выдать США премию за захват Калининградской области

    Главе региона уже не хватает сил отвечать на каждую очередную американскую глупость. Поэтому он напомнил, что в США вручают премию «Небьюла» за лучшие произведения научной фантастики или фэнтези.

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    «Мне кажется, что это как раз из области фантастики, причем бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», — рассказал Алиханов.

    Ранее в своем докладе Хукер предложил разработать план по захвату Калининградской области на случай вооруженного столкновения России и НАТО в Прибалтике. Хотя он не смог озвучить причину, из-за которой способна разразиться война.

    Тем не менее сценарий войны в Прибалтике опубликован на сайте Jamestown Foundation. По мнению Хукера, Россия попытается провести ограниченную военную операцию и захватить Эстонию, Латвию и Литву. Позднее к конфликту могут присоединиться Финляндия и Швеция. Однако затем в войну вступит Польша, которую поддержит Америка. И тогда эта страна не только удержит свой город Сувалки, но в ходе контрнаступления еще и захватит Калининград, заставит флот РФ покинуть Балтийск и уйти в Санкт-Петербург. Без захвата Калининграда не удастся получить воздушное господство в регионе, полагает научный сотрудник.