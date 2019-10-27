  • Опубликован план захвата американцами Калининградской области

    27 октября 2019, 02:00

    Кирилл Фролов

    На случай вооруженного столкновения России и НАТО в Прибалтике альянсу следует готовиться к захвату Калининградской области. Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника американского Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера.
    Опубликован план захвата американцами Калининградской области

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    Исследователь проанализировал возможный ход военного конфликта. Он считает, что действия сторон будут носить локальный характер, и агрессором выступит Россия. Вначале российские войска попытаются блокировать Латвию, Литву и Эстонию, а также обеспечить контроль над Финским заливом и подходами к Санкт-Петербургу.

    Несмотря на более удобный проход к Калининградской области через Белоруссию и Польшу, вероятнее всего, российские танки, опасаясь сопротивления в Польше, пойдут через менее вооруженную Литву, считает эксперт.

    Хукер отмечает наличие у России значительных сухопутных сил и отставание российской военной авиации от ВВС стран НАТО — у России нет истребителей пятого поколения. Однако это компенсируется большим боевым опытом, развитыми средствами ПВО и ПРО, а также недостаточным количеством авиации НАТО, находящейся на боевом дежурстве в регионе.

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    В начале военных действий Россия сможет обеспечить надежную защиту Калининградской области, однако затем за счет наращивания сухопутной группировки из США и Польши потеряет регион, говорится в докладе.

    Эксперт считает, что ПВО Калининградской области силы НАТО сумеют прорвать за две недели, столько же потребуется на удержание захваченных позиций до прибытия подкрепления, отмечает Nation-news.

    При промедлении сил НАТО произойдет реинтеграция Прибалтики в Российскую Федерацию, считает Хукер.