Губернатор Петербурга смягчил закон о «наливайках»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в пятницу подписал изменения в статью закона «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге». Они смягчают установленные ранее ограничительные меры для розничной продажи алкоголя.

Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба администрации губернатора.

«В ресторанах, барах, кафе, буфетах, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, в которых имеется зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров, розничная продажа алкогольной продукции продлевается на период до 1 января 2022 года», — говорится в сообщении.

В Смольном рассказали «Фонтанке», что послабления были приняты после широкого общественного обсуждения жителями города. Закон призван минимизировать нарушения при розничной продаже алкоголя и обеспечить тишину и безопасность на прилегающих территориях.

В результате внесенных правок с 1 января 2020 года установлен размер площади помещения для торговли алкоголем в жилых домах в 20 квадратных метров, вместо предлагавшихся ранее 50.

Первоначальная версия закона была одобрена депутатами Заксобрания в третьем чтении 8 июля текущего года.