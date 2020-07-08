Депутаты запретили открывать маленькие рюмочные и бары в жилых домах Петербурга
В Петербурге местные депутаты в третьем чтении одобрили закон о запрете так называемых наливаек. Об этом сообщило RNS со ссылкой на пресс-службу городского Заксобрания.
По закону, все заведения, расположенные в жилых домах и имеющие площадь менее 50 квадратных метров, с 1 января 2021 года лишаются права торговать алкоголем.
«Принят в целом 42 голосами Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге»», — заявили в ведомстве.
Закон призван бороться с «наливайками» — магазинами, которые под видом баров продают спиртное ночью.