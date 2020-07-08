Депутаты запретили открывать маленькие рюмочные и бары в жилых домах Петербурга

По закону, все заведения, расположенные в жилых домах и имеющие площадь менее 50 квадратных метров, с 1 января 2021 года лишаются права торговать алкоголем.

«Принят в целом 42 голосами Закон «О внесении изменения в статью 5 Закона Санкт-Петербурга «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге»», — заявили в ведомстве.

Закон призван бороться с «наливайками» — магазинами, которые под видом баров продают спиртное ночью.