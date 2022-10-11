Две электростанции во Львовской области оказались уничтожены в результате ударов | 360°

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Две электростанции во Львовской области оказались уничтожены в результате ударов

Губернатор Львовской области Козицкий сообщил об уничтожении двух электроподстанций

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Губернатор Львовской области Украины Максим Козицкий заявил об уничтожении двух электроподстанций из-за ударов. Об этом он написал в своем Telegram.

«Состоялись повторные удары по двум энергообъектам из тех, по которым попадали и вчера. Речь идет об объектах во Львове и Львовском районе. Удары произошли ориентировочно в 12 часов», — сообщил он.

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По его словам, в результате удара во Львове пострадал 53-летний мужчина, он получил осколочное ранение. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

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«Одну ракету сбил над Львовщиной ПВК „Запад“. <…> Ракеты летели из акватории Каспийского моря. На обоих объектах сейчас работают специалисты ГСЧС и правоохранители», — рассказал Козицкий.

Он добавил, что последствия ударов еще предстоит оценить. Губернатор Львовской области отметил, что за последние два дня четыре электрические подстанции в регионе потерпели значительные разрушения.

Ранее во вторник мэр Львова Андрей Садовой заявил, что 30% города в результате ударов остались без света.

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