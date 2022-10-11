Часть Львова осталась без света после удара | 360°

Мир 11 октября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

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Viber Часть Львова осталась без света после удара Мэр Львова Садовой: 30% города остались без света после ударов РИА Новости

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Порядка 30% Львова осталось без света после массированного ракетного удара. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Андрей Садовой.

«В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии. Также перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города», — сказано в сообщении.

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Ранее депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил о трех взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области. Кроме того, днем стало известно о новых ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Регион также частично остался без электричества. Без света сейчас находится и несколько населенных пунктов Днепропетровской области.

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Утром 11 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киевской, Одесской областях, Кривом Роге.

Минобороны РФ позже заявило, что ВС России нанесли удары по украинской инфрастуктуре и достигли своих целей.

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