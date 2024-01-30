Власть 30 января 2024, 01:49 Гребешки и картофельные пончики. Стало известно, чем Путин угостил Лукашенко Путин угостил Лукашенко картофельными пончиками и лавандовым мороженым РИА «Новости»

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Участникам государственного совета Союзного государства России и Белоруссии предложили на обед морских гребешков, картофельные пончики и лавандовое мороженое. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заседание высшего госсовета Союзного государства под председательством президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошло в понедельник, 29 января, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. После совещания участники встречи отправились на обед.

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В распоряжении журналистов оказалось обеденное меню. Среди предложенных блюд: форель, маринованная в бруснике, морские гребешки с цветной капустой, грибная солянка с картофельными пончиком, угольная треска с пюре из зеленого горошка и антрекот из говядины с овощами гриль. На десерт участникам госсовета предложили мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым и щербет из облепихи с апельсином.

Ранее стало известно, что на госсовете Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили план развития союзного государства до 2026 года.