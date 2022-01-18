Гражданство и суррогатное материнство: что Госдума обсудит в весеннюю сессию

Депутат Петр Толстой рассказал о задачах весенней сессии Государственной думы, которая продлится до 31 июля. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Политик сообщил, что ждет отзывов на законопроект о запрете иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

«Мы решительно намерены пресечь продажу рожденных в России детей за границу без какой-либо возможности отслеживать их дальнейшую судьбу», — написал Толстой. Он добавил, что все дети, которые родились на территории РФ, должны получить российское гражданство.

Толстой рассказал о планах рассмотреть законопроект, который установит критерии для получения российского паспорта для людей, которые родились на территории бывших стран СССР.

«Необходимость подобных изменений назрела давно, сотни тысяч людей хотят стать гражданами России, но сталкиваются с возмутительными бюрократическими трудностями», — пишет он. Политик заявил, что эти препятствия должны устраниться.

Всего на рассмотрении Госдумы находится больше тысячи инициатив, 295 из которых уже приняты в первом чтении, а 838 на стадии подготовки, добавил Толстой.

Ранее депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.