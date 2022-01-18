Госдума одобрила проект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее предложение рассмотреть законопроект о пожизненном заключении внесли депутаты Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, их поддержал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Проект предлагает выносить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за рецидив преступлений в отношении несовершеннолетних лиц. Также депутаты предложили применять наказание в виде пожизненного лишения свободы в случае совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.

Согласно нынешнему законодательству, педофилам грозил пожизненный срок лишь за рецидив преступления в отношении детей до 14 лет.

Ранее под уголовное дело попали костромские полицейские. Правоохранители не уследили за судимым за педофилию, который убил пятилетнюю девочку. Специалисты заявили, что система контроля за склонными к рецидиву в России несовершенна.