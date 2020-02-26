Нарушившие границу РФ гражданские самолеты будут сбивать

Гражданские самолеты, которые нарушили российское воздушное пространство, могут сбить только в исключительных случаях. Обязательным условием является отсутствие на борту пассажиров или заложников.

Новые правила охраны российской границы опубликованы на официальном портале. Постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, сначала вооруженные силы должны подать радиокоманды. Затем оповестить визуальными сигналами о выходе из воздушного пространства. Если воздушное судно продолжает полет — принудить к посадке или прогнать.

Когда самолет находится под контролем террористов, его нужно принудить к посадке на специальных аэродромах. В случае отказа выполнить требования, по самолету могут открыть огонь, но только если нет заложников.

Ранее инженеры разработали образец гиперзвуковой малогабаритной ракеты для российского истребителя Су-57. Этот самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях.