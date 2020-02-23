СМИ: гиперзвуковую ракету для Су-57 создали в России

Инженеры создали опытный образец гиперзвуковой малогабаритной ракеты для Су-57. Оружие пока не испытывали вместе с самолетом. Ее характеристики держат в тайне.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса „воздух — поверхность“ для внутрифюзеляжного размещения на истребителе Су-57», — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Еще один источник подтвердил создание такой ракеты, однако раскрывать ее точные характеристики не стал. Известно, что это оружие пока не прошло испытания вместе с самолетом-носителем.Официального подтверждения этой информации пока нет.

В конце декабря 2019 года глава Ростеха Сергей Чемезов анонсировал масштабные поставки новейших истребителей Су-57 в ВКС России в 2020 году. Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения.

Этот самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Крылатая машина также может преодолевать ПВО противника и поразить наземные и надводные цели