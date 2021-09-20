График Путина изменился из-за трагедии в Перми

В связи с трагедией в Перми, в результате которой погибли восемь человек, график у президента РФ несколько поменялся. Председатель ЦИК Элла Памфилова пока не смогла встретиться с Владимиром Путиным, написал ТАСС.

«У меня должна была пройти встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах — вы знаете, что произошло в Пермском крае, — график президента изменился», — пояснила она.

По словам Памфиловой, встреча так или иначе состоится сегодня. Однако она будет перенесена на другое время.

Российский лидер поручил председателю правительства Михаилу Мишустину направить глав Минздрава и Минобрнауки в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавших. Владимир Путин выразил соболезнования родственникам в связи со случившимся.