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    20 сентября 2021, 15:55

    График Путина изменился из-за трагедии в Перми

    Оксана Лавнюженко

    В связи с трагедией в Перми, в результате которой погибли восемь человек, график у президента РФ несколько поменялся. Председатель ЦИК Элла Памфилова пока не смогла встретиться с Владимиром Путиным, написал ТАСС.

    График Путина изменился из-за трагедии в Перми

    «У меня должна была пройти встреча с президентом, но в связи с рядом трагических происшествий в регионах — вы знаете, что произошло в Пермском крае, — график президента изменился», — пояснила она.

    По словам Памфиловой, встреча так или иначе состоится сегодня. Однако она будет перенесена на другое время.

    Российский лидер поручил председателю правительства Михаилу Мишустину направить глав Минздрава и Минобрнауки в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавших. Владимир Путин выразил соболезнования родственникам в связи со случившимся.